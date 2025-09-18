港交所與阿布扎比證券交易所簽備忘錄　探索兩地資本市場合作機遇

港交所(0388)宣布，已與阿聯酋的阿布扎比證券交易所簽署合作備忘錄，探索兩地資本市場合作機遇並增強雙方的聯繫。

根據合作備忘錄，港交所將與阿布扎比證券交易所探討在市場推廣、交易所買賣基金、ESG(環境、社會及管治)相關產品、互掛上市及其他共同關注的領域上合作，一同實踐雙方在建構更緊密融合的全球金融生態圈的承諾。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，自去年起，已將阿布扎比證券交易所納入認可證券交易所名單，很高興今次雙方能再進一步簽署合作備忘錄，加強兩地跨市場的聯繫，促進香港與中東地區之間資本流動。透過雙方更緊密的合作，期望能開創更多新投資機遇，並增強市場基礎設施，以回應全球發行人和投資者不斷變化的需求。其願景是一同建設具活力及韌性的金融市場，創造雙贏局面並支持全球資本市場持續增長。

阿布扎比證券交易所集團行政總裁Abdulla Salem Alnuaimi表示，與港交所簽署合作備忘錄，將進一步鞏固阿布扎比和香港市場的聯繫，體現阿布扎比證券交易所積極融入全球市場的重要步伐。雙方將探討產品互掛上市及開發包括 ETF和指數等創新金融產品，協助投資者更容易參與兩地市場，增加投資機會並促進市場流動性。這次合作不僅擴大了阿布扎比證券交易所的全球足跡，也增強了阿布扎比作為充滿活力的金融中心的地位，並推動可持續發展與共同繁榮。