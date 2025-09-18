泰銖飆至4年高　泰國財長提名人指政府正考慮採取措施穩匯率

泰國總理阿努廷的新一屆政府正在與央行就穩定泰銖的措施進行協商。泰銖今年累升7%，至四年高點，引發了對於緊急干預以保護出口和旅遊業的呼聲。

據彭博報道，被提名出任財政部長的埃尼提周四表示，他已經與新任泰國央行行長維泰就泰銖近期飆升交流過，並呼籲審查資金流動，以尋找泰銖強勢背後的任何異常現象。維泰將於10月1日開始其五年行長任期。

他表示，還成立了一個工作組來審查國內黃金交易。當前市場熱議黃金在推動泰銖兌美元升值方面發揮了怎樣的作用。

繼台幣後 亞洲表現最佳貨幣

今年以來泰國貨幣兌美元上漲約7%，成為繼台幣之後亞洲表現最佳的貨幣。央行將上漲歸因於美元普遍走弱、經常賬戶盈餘以及金價創歷史新高——這些因素目前正拖累泰國的出口和旅遊業，而這兩個行業合計佔國內生產毛額(GDP)的約70%。

本周早些時候，泰國製造商敦促阿努廷採取緊急措施抑制泰銖升值，稱合理匯率應為34-35泰銖兌1美元。自上個月美國徵收19%關稅以來，出口商已承受壓力，而由於泰銖走強以及中國遊客的安全擔憂，外國遊客數量有所下降。

泰國央行已表示已經在干預市場，以緩解泰銖的劇烈波動，同時敦促企業對沖外匯風險敞口，以最大程度地減少衝擊。即將卸任的行長Sethaput Suthiwartnarueput表示，銀行正在考慮徵收黃金稅等多種措施來抑制泰銖升值。

周四阿努廷對記者表示，政府將竭儘全力提高人民生活水平，維持經濟復甦。他還命令商務部和財政部協調努力，幫助面臨流動性緊縮和高負債水平的中小企業。