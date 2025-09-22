Google︰港人日均看100分鐘YouTube　電視大屏幕觀看成新趨勢

谷歌(Google)旗下影片平台YouTube表示，香港觀眾平均每日觀看超過100分鐘的YouTube內容，平台已觸及香港超過98%的18至34歲網絡用戶。



年收入達六位數頻道數量增逾20%

Google 香港銷售及營運總經理余名德表示，香港YouTube創作者生態呈爆發性成長，目前本港已有超過180個頻道訂閱數突破百萬，超過2,000個頻道達到十萬訂閱門檻。同時營利能力顯著提升，年收入達六位數港元的頻道數量年增逾20%，而五位數港元收入頻道更錄得超過30%的增長。另外，本地頻道上傳內容總時長在去年增長超過40%。

YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆指出，自2012年在港推出的YouTube合作夥伴計劃（YPP），透過規模化收益分享機制，奠定創作者經濟的商業基礎。該計劃提供多元變現渠道，包括傳統但仍屬主流的廣告分潤；粉絲直接營利機制，例如「超級留言」、「超級感謝」及「頻道會員」以及訂閱制與電子商務。

電視大螢幕觀看時長日均2.5小時

陳容歆分享，香港用戶的內容偏好愈趨多元，除原創IP與娛樂類內容持續吸引觀眾，深度時事分析與知識型頻道也快速崛起，亦逐漸形成「跨屏幕」的觀看行為。在2020至2023年間，香港YouTube於連接電視的觀看次數增長超過一倍，已登入用戶平均每日花費超過2.5小時透過電視觀看YouTube內容。