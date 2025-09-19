紫金黃金國際今起招股　入場費7231元　傳國際配售已足額

從紫金（2899）分拆的紫金黃金國際 （2259）今日（19日）起至招股，發售價為每股71.59元，集資249.8億元，每手100股，一手入費場7,231.2元。紫金黃金國際預期將於9月29日掛牌，摩根士丹利、中信証券為聯席保薦人。紫金黃金國際計劃發行3.5億股，一成於香港作公開發售。

據《IFR》報道，紫金黃金國際的國際發售部分已錄得足額認購。



紫金表示，公司合資格H股股東將獲提供優先發售中合共1,745萬股預留股份的保證配額，佔全球發售項下初步可供認購的紫金黃金國際股份的5%（行使超額配售權前），而保證配額基準為公司合資格H股股東於記錄日期（9月18日）每持有344股公司H股的完整倍數可認購一股預留股份。預留股份將於國際發售項下初步提呈可供認購及購入的紫金黃金國際股份中提呈發售，且不受香港公開發售與國際發售之間的重新分配影響。

母企紫金為最大客戶

紫金黃金國際是紫金礦業的所有黃金礦山（除中國之外）整合而成的全球領先黃金開採公司之一。憑藉紫金礦業在低品位難採選資源勘查、開發及運營的管理競爭優勢，已成為一家全球領先的黃金開採公司，主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售，在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益。

於往績記錄期間，紫金礦業是其最大客戶及主要供應商。截至2025年6月30日，集團應付紫金礦業的款項淨額為6.4億美元。

33%集資金額購哈薩克金礦

紫金黃金國際引入28名基石投資者，包括新加坡主權財富基金GIC、高瓴資本旗下HHLRA、BlackRock、Schroders、Perseverance Asset Management、富達基金、UBS AM Singapore、廣發國際、Oaktree等，投資總金額16億美元（約124.7億港元），相當於根據全球發售發售股份的49.9%。

所得款項淨額約33.4%將用於結算收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價，50%用於現有礦山的升級及建設項目，以全面提升產能，6.5%用於勘探活動，以充分實現增長潛力，10%用作一般公司用途。