日央行首度提及計劃出售ETF　Yen兌港元上揚　日股旋即轉跌700點

日本央行公布議息結果，一如市場人士預期，當局以7比2投票通過，決定將利率維持在0.5厘。當局指出縱使存在部份疲軟因素，但是當地經濟處於適度復蘇。



利率維持不變

至於通脹方面，日央行指出由於經濟放緩，潛在通脹呈現停滯，惟預期往後時間升幅將加快。

日央行表示，將開始出售持有的ETF和J-REIT，規模大致相當於2000年代從一些銀行買進的股票規模。一旦必要的作業準備完成，央行將開始處置這些資產，每年約處置6,200億日圓（以市值計算）。這是日本央行首次提及將出售所持ETF的計劃，這些ETF的帳面價值約爲37萬億日圓（2,510億美元），市值增加了一倍多。

2016年6月24日，日本东京，人们走过股市报价板。当天亚太股市开盘多数上涨，之后涨跌互现。日本股市跌幅再次扩大，日经225指数下跌2.07%，东证股价指数下跌2.21%。A pedestian walks in front of an electronic stock indicator in the window of a securities company in Tokyo on June 24, 2016. （图源：VCG）

日股失守45000點

議息結果公布後，美元兌日圓轉跌，最新報147.31；每百日圓兌港元升0.44%，最新報5.278。

日本股市掉頭下挫，跌幅達700點，失守45000點。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

對於日央行在今次議息議作出的決定，Sompo Institute Plus高級經濟學家小池理人指出，政策委員的反對票和出售ETF的決定讓人頗感意外。不過，鑑於(ETF和J-REIT)本身規模有限，認爲中長期內此舉不會對股價產生重大影響。

小池理人認爲處理ETF確定明確路徑是一個重要的轉折點，當局正在探討年底前加息的可能性，而這種可能性是存在的。考慮到未來的通脹趨勢，當距加息的機會有限，又認為一旦高市早苗當選自民黨總裁，央行加息的可能性就會大大降低。

小池理人指出，考慮到這些因素，日央行在一定程度上有意表明加息立場。儘管如此，衡量特朗普關稅影響的數據出現仍需要時間，因此這些矛盾因素將是當局未來挑戰。