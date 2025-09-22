K先生週記|50億富豪病房內奇局 原為紅顏準備的資產 最後救了正室

當Richard話音剛落，而Charmaine正準備開第三 支酒時， Kelvin的電話响起， 來電顯示是 「Michelle Kwan」， 正是人稱 「亨叔」 的Henry方之私人助理。



Kelvin看了看腕錶，快到晚上十一點。這個時間來電，多半是大事。 當即跟在坐眾人說聲失陪， 便走到角落接電話。

電話接通，Michelle一貫的冷靜語調: 「Kevin，方先生剛進了XX醫院，希望您能在一小時內過來一趟。」Kelvin 聽到「醫院」二字，心頭一沉，答道：「好的，我現在過去。」

司機把Kelvin和Alex送到醫院時， 身穿深色西裝的Michelle 已站在大門外等著。下車後， Kelvin便急步走前問：「Michelle，方先生沒大礙嗎? 需要緊急安排其他協助？」Michelle簡短回應：「Kelvin，多謝關心。方先生目前已穩定，但有重要事項需要你協助處理，我帶你上去。」

方先生入住的是高層 VIP 病房。近千平方呎的空間帶獨立淋浴與客廳，落地玻璃俯瞰維港一百八十度景致。華麗之外，終究是一間病房，氣氛仍冷清。

Kelvin 進入時，只見方先生躺在病床，面帶倦容。旁邊坐著方太 Grace 和他們的獨生子 Ryan（「小方生」）。方先生當年隨外父經營出口貿易，七、八十年代已賺得第一桶金；其後洞悉香港企業轉型趨勢，投身資產與股票配置，自設投資基金，規模漸長，九十年代身家已破億。千禧年後，乘中國經濟起飛與全球超低息之勢，他利用高槓桿進軍工商物業，屢獲厚利，如今家族資產估計已逾五十億。方先生行事低調、紀律嚴謹，對 Ryan 管教極嚴，是典型的「隱形富豪」。

當晚他在赤柱寓所用餐時突然暈倒，心臟一度停頓。幸得貼身私家看護即時施以急救挽回性命。送院後檢查發現心血管阻塞達九成，醫生建議火速手術，但他已年過六十，風險不低，遂急召 Kelvin 前來交代可能安排。

方先生見 Kelvin 進房，仍擠出一絲微笑，轉向妻兒道：「老婆，你們都累了，先回去休息。Ryan，好好照顧你媽。這邊不用操心，有需要我會叫 Michelle 找你。我要交代些事給 Kelvin。」

眾人都步出房間後， 房中就只剩下Kelvin和方生兩人。 良久，方先生才開口：「Kelvin，還記得當年你幫我安排的人壽保險嗎？關於 Helen 那一份。」

Helen的故事

Helen 是一位氣質清雅的女畫家，出身清貧，作品多年難入主流市場。二十多年前她在一場慈善晚宴結識方先生，二人因藝術相契，情誼漸深。風雅之士欣賞才華，他主動支持 Helen 的創作與生活；她則極度低調，不干預其家庭，專心照顧陪伴，並撫育兩名子女長大。

多年來，方先生深知她的付出。為確保她與子女將來無虞，約十多年前委託 Kelvin 安排用1000萬美元買了一份 5,000 萬美元的人壽保險，並以信託基金為保單受益人，專作 Helen 一家的長期生活保障，同時避免干擾「正室」家庭的結構與和諧。

信託保單回顧與新安排

方先生低聲道：「當年那個信託設計很周全，Helen 那邊已有保障。我一直想給她們一條安穩後路。但現在情況變了，家業資產可能出現重大逆轉，連 Ryan 也可能被債權人圍攻。我必須重新部署仍可控的資產。」

始終嫡庶有別, 自己家業原本打算留給正房, 但二房跟了自己這麼多年, 也是要照顧的。所以十多年前方生通過Kelvin買了一份5,000萬美金保額的人壽保險, 並把保單受益人設為二房受益的信託基金, 就是要低調而不用通過遺囑的方法來保障二房日後的生活。

這個家業傳承設計本來是萬無一失，只是無人估到的是, 這幾年樓市因疫情及利率上漲衝擊而轉勢，方生投資的工商鋪加上高槓桿，輸到一塌糊塗，資產大幅縮水。他預計銀行在他主持大局時仍會給他面子，但當他日後交捧給兒子時，銀行必定會call loan，故他這個賬面幾十億的家業交給Ryan後，埋單計數，分分鐘給債主告破產。

Kelvin 點頭：「我明白。當初架構保留了調整彈性。只需更新信託受益人分配，無須改動保單主體。」

他續道：「您可考慮把其中 3,000 萬美元分給 Grace。即使日後 Ryan 因債務清盤、重組甚至破產，Grace 仍能以信託收益穩住生活並支援他；Ryan 也可透過母親的信託分派而東山再起。」

方先生沉思片刻，點頭道：「好，就照你建議。幸好有你，我才能安心。」

傳統遺囑安排必須把遺產、受益人身份及所得的份額清楚羅列在遺囑上。先不說後人會否因此而起爭執， 單是把身份敏感的外的人加在遺囑上並由執行人公開， 對很多傳統家族來說， 也是件不光彩的事。通過人壽保險加上信托基金的設計， 就把正常遺產分配(通過傳統遺囑) 和私密權益安排 (人壽保險) 區分開來，甚至比如現在的危急情況，更可以將每個受益人的收益保密間隔起來。

不熟悉有關操作的人可能會問， 要是二房日後還是出來爭家產怎麼辦? 這也是方生當年反覆問Kelvin的一個問題。所以這設計的重點在於二房若要接受成為信托基金受益人必須簽訂協議， 承諾不公開其二房身份，以及放棄跟正房爭奪遺產， 否則，高額保單的信托基金便不會接受二房作為信托基金受益人，而信托基金將重新以正房作為受益人的身份去運作。

當然如果遺產巨大，爭奪遺產的回報率十分之高，也有些不顧全大局的二房也會不計高額保單回報， 而考慮公開和正室爭家產。但係大家可能忘記了，在香港法律面前人人平等，大家都要出錢先可认打官司，冇錢去打官司，又或者無錢去打漫長的官司，而贏面又岌岌可危，與其放棄現有金額去搏一個虛無飄渺的回報，不如安穩做個低調二世祖。所以正常的二房在已有基本保障的情況下都不會選這條路。

Kelvin通知方生，隨即召集主診醫生、精神科醫生及家族信託專家，並第一時間聯繫方生長期合作的私人律師，確保醫患特權保密協議和相關法律框架得以嚴格遵守下，由方生以其作為信託基金首任執行人的身份，提出修改基金分成的具體方案，並確保修訂內容合法合規且迅速落實。歷時近兩小時的多方會議後，各方共同簽署修訂案，協議內容正式生效。

在離開醫院的路上，Alex贊道：「Boss，這個設計真是高明，不光解决了當前問題，還避免日後可能出現的家庭紛爭。」

Kelvin微微一笑說：「做事不單要做得到，更加要做得好，要替人想周全，資源多的老板當然希望以優雅的方式解決問題。像那份保險和信託，原本是為了二房一家準備的，結果如今救了正室Grace和Ryan，世事無常。只是想不到今次是本應是給二房的安排反救了正室。」

Alex說：「如果當日波叔和王太，能有這份考量，結局或許會不同。」

Kelvin帶著點感慨說：「真正的財富，不只是錢，還有給予身邊人安穩生活的智慧。」

在車上，Alex沈思了一會，看向Kelvin問道：「Boss，像今次這樣的設計，確實很巧妙。但我有一個問題，有沒有一些家庭，比如，家族成員多，甚至跨幾代，財務情況又很複雜的時候，遺囑或信託設計會很麻煩？這些情況會怎麼分類處理？」

Kelvin頓了一下，然後微笑說道：「確實有，尤其是資產較大的家族，還需要按地區規則、稅務安排及文化背景，甚至家族價值觀去制定方案。再說細一點，比如面對不同類型財產、不同年齡段的受益人，會有各種考量，包括稅務、接班計劃等等。這背後其實有很多細節工作，最好還是量身定製，不能套用模板。」

Alex若有所思：「原來如此… 是否這些解決方案背後，一個不足之處，都能翻盤成後人之間的糾紛？」

Kelvin輕輕點頭，看向車窗外夜色，悠悠說道：「不錯世事盡難完美，不過多做一份安排，就少一分風險。越是複雜的家族事務，越需要智慧，更需要時間。」

他頓了一頓又補充：「下次我告訴你一些有趣的案例，尤其是多代家庭如何通過家族信託成功避開繼承權的拉鋸戰，這一點很值得參考。」

Alex內心盤算著，忍不住問：「那是不是不同信託也需要相對應的分類和功能？如果有能避免未來子孫爭執的便利方法，想知道還可以怎樣設計？」

Kelvin只是微微一笑：「既然想學嘢，明天買定早餐咖啡等我慢慢教你。」話音剛落，車輛已經到達他們的下一個目的地。

