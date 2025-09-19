招商證券﹕美減息推動資金流入港股　推薦五大投資主題

大和發表中國市場策略報告表示，美元走弱對新興市場、A股及港股的影響，比美國聯儲局減息更重要。



報告指出美國經濟若能「軟著陸」，將對新興市場股票有利。若美國經濟數據疲弱，美元弱勢可能持續，同時匯率對沖需求增加，這將推動流動性，在2025年底前為新興市場和中國市場帶來支援。

大和指亞洲市場處風險偏好氛圍

該行認為，亞洲市場目前處於風險偏好氛圍，MSCI亞太區（不包括日本）指數自7月以來已升約10%。地緣政治風險緩和、區內政策利好，以及市場憧憬聯儲局重啟減息周期的預期，均是主要驅動力。

至於招商證券的報告稱，年內聯儲局仍有可能減息2次，每次0.25厘。減息令美國與新興市場利差收窄，美元走弱，將推動國際資本流入包括香港等新興市場。

招商證券﹕港股位於全球估值窪地

該行指出，外資對於港股在內的中國資產仍處低配，減息後料有較大增配空間。相對內地，香港沒有資本帳戶管制，故更加直接受惠此輪減息，而港股通常領先A股且提前反應，近期大漲由外資淨買入驅動，減息後，反彈沖高後部分資金或先行獲利。加上利率走勢仍存在不確定性，市場預期可能反覆波動。港股位於全球估值窪地，疊加中國「新經濟」資產盈利支撐，中長期上行可期。

推介五大類別：

1、繼續首推人工智能(AI)及互聯網板塊，仍是港股最具彈性主線，建議首選具有自研AI模型能力的阿里巴巴（9988）。

2、流動性充裕下，有利中小型增長類股份，可關注高端製造業，如人形機器人、自動駕駛等。

3、有色金屬確定性較強，受惠美聯儲減息週期，黃金有避險屬性、美元信用受損和全球央行買金帶動，但短期或已反映減息預期，相信回檔後可再上行。

4、由下而上精選創新藥股，減息有利融資環境改善推動研發進展。

5、中美映射鏈條，美國地產和消費復蘇帶動內地出口鏈，尤其具比較優勢強的製造業，如家電和消費電子等有全球競爭力的公司。