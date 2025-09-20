京東與華潤隆地達戰略合作　本港首間京東MALL料明年開業

京東(9618)與華潤隆地達成戰略合作，宣布京東MALL香港首店將落戶灣仔核心區，並計劃於2026年開業。

京東MALL香港首店位於灣仔港灣道28號華潤灣景中心大廈2樓全層，將滙聚國際知名品牌及内地科技品牌。京東MALL相關負責人表示，在多年的實踐中，京東MALL已沉澱較為成熟的運營模式與豐富的品牌資源。未來，京東MALL將依托強大的供應鏈與數字化能力，攜手本地合作夥伴，共同打造集潮流、科技與體驗於一體的全新商業地標。

京東又稱，作為集團旗下的零售創新業態，京東MALL在全國累計開設24間門店，重點布局內地一線城市和核心省會城市。截至目前，京東MALL全渠道累計在售超20萬件潮流商品，包括家用電器、手機通訊、潮玩數碼等多元業態。此外，更創新打造電競遊戲、烘焙咖啡、智能家居等免費體驗專區。

今年6月，京東與華潤集團在深圳簽署戰略合作協議，雙方將圍繞香港及海外市場拓展，在消費品、能效管理、商業地產、醫藥健康、產業金融、物流服務及數字化建設等領域開展全方位深度合作。在此背景下，華潤為京東MALL香港首店的物業選址提供關鍵支持，有力推動項目落地。

此外，京東MALL深圳南山店已於9月正式開業，未來，隨着香港首店的開業，京東MALL將在大灣區形成「雙MALL聯動」的戰略布局，吸引更多國内外優秀品牌入駐與合作，推動區域消費升級與商業生態融合。