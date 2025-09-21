持股逾78%！　中移香港配售香港寬頻股份　以恢復公眾持股量

香港寬頻﹙1310﹚宣布，為恢復公司之公眾持股量，控股股東中移香港已於9月19日與配售代理訂立具約束力之配售安排，中移香港將配售4792.5萬股公司現有股份予屬於公司獨立第三方之承配人。配售股份佔公司已發行股份總數約3.24%。目前預期配售事項將於9月24日完成。公司預計配售事項將不會對集團之營運產生任何重大不利影響。

於公告日期，中移香港連同其一致行動人士於合共11.55億股股份中擁有權益，佔已發行股份總數約78.08%。配售事項完成後，預期中移香港連同其一致行動人士將於合共11.08億股股份中擁有權益，佔已發行股份總數約74.84%。

根據(i)上述中移香港連同其一致行動人士於已發行股份總數中之權益預期變動至約74.84%，及(ii)公司其他核心關連人士於合共3367.45萬股股份中擁有權益，其佔已發行股份總數約2.28%，則公眾人士持有之股份將為3.38億股股份，相當於已發行股份總數約22.89%。因此，公司並不符合上市規則所載25%之最低公眾持股量規定。公司及中移香港將採取適當措施，以確保公司股份在切實可行情況下儘快存在足夠公眾持股量。