中泰李迅雷﹕各國經濟增長靠舉債　倡央行實行有力度減息

各國政府的債務問題日益備受關注，中泰國際首席經濟學家李迅雷發文，指出二戰結束至今80年，全球人口總量大增2倍至逾81億人，經濟增長亦付出不少代價。各地政府透過舉債以支持經濟增長及社會發展，認為這樣的情況難以持續。他建議提高債務透明度之餘，同時亦修例讓央行可以持有更國債。



李迅雷指出，今年是二戰結束80周年，80年來全球除了不斷爆發一些局部戰爭外，總體處於和平狀態，這在人類歷史上屬於比較長久的「太平盛世」年代。故此全球的人口出現大幅增長，從1945年的25億人，擴大到如今的81億人。經濟體量的增長更大於人口擴張的倍數。但為經濟增長所付出代價也非常巨大。如貧富分化、環境污染、國與國之間的經濟衝突加劇、國內債務危機等。

稱要多渠道降地方債成本

他指出目前，全球主要經濟體的經濟增長，越來越依賴於舉債，且債務的增長的速度快於經濟增速，宏觀槓桿率水平不斷提高。要充分認識到公共債務增長的不可逆性，需要做的是提高債務的透明度，隱債儘快顯性化，並多渠道降低地方隱債成本，如用更大規模的地方專項債來置換，通過地方政府通過獲得政策性銀行和國有銀行的長期低息貸款來置換隱債等，儘快清理拖欠債務。

他又指出需要央行實行有力度的減息，修改有關法律，允許央行認購國債，提高央行總資產中國債的佔比。從而使得社保缺口能儘快補上。