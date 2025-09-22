瑞銀調高美元兌日圓今年底目標10%至143　憂慮日本政局不穩

日本首相石破茂宣布早前辭職。隨著石茂破呈辭，執政黨自民黨將於下月舉行新總裁選舉，以決定下任首相人選。瑞銀指出在當地政治前景不明朗下，將美元兌日圓在今年底及明年底的目標上調，其中今年底目標價由130升至143，幅度達10%。



日本首相石破茂2024年10月28日在東京自民黨總部舉行記者會（Reuters）

瑞銀策略師將2025年底美元兑日圓匯率預測從130上調至143，將2026年底美元兑日圓匯率預測從130上調至140，反映出與4月相比，日本政治不確定性有所增加。

指市場已消化日央行明年1月重啟加息

Shahab Jalinoos等策略師在報告中表示，儘管通脹壓力持續存在，且日本股市表現良好，但政治一直是「市場認為導致日本央行維持鴿派立場的一個因素」。「但鑑於市場幾乎完全消化了日本央行在2026年1月23日會議前再次加息的可能性，因此很難說日圓沒有從某種程度的貨幣緊縮預期中受益」

瑞銀稱，強勁的股市和較低的波動性也是日圓表現不佳的原因之一，但目前還沒有跡象表明日圓會出現「廣場協議2.0」式的升值。這些因素可能會推動美元兑日買跌至140至150區間的低端，但不會持續跌破。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

對於美元而言，瑞銀預計其將繼續處於弱勢，因為「美國勞動力市場持續疲軟，導致美國國債收益率曲線前端承壓走低」。