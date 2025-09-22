藥明合聯揚半成　內地發布新藥物集中採購文件　方案循反內捲原則

醫藥股今日（22日）早段再度獲得投資者追捧，其中藥明系更明顯跑贏同業。內地國家醫保局於上周六（20日）在官網發布全國藥品集中採購文件，以規範化制度化常態化推進藥品集中帶量採購，進一步降低群眾用藥負擔。《央視新聞》報道更指出，今次集採方案制定和修改過程中，充分遵循了「穩臨床、保質量、防圍標、反內捲」的原則。



報道指，關於「反內捲」集採秉持公開透明、公平公正的市場化競爭機制，企業自願參加、自主報價，同時旗幟鮮明地反對過度內捲。

要求企業不低於成本報價。要求每家投標企業做出不低於成本報價的承諾，對於低於「錨點價」的企業，要求其對報價合理性作出聲明，解釋具體成本構成，包括製造成本、期間費用、銷售利潤等，主導回應社會對低價中選的顧慮。

「穩臨床」方面，保障臨床用藥需求是集採的基本目標，也是優化集採措施的重點。

今次集採充分徵求並採納藥監部門、市場監管部門的意見，在保證公平的基礎上，對投標企業的質控水平提出了更高要求。

藥捷安康逆市挫4%

醫藥股今早普遍上揚，百濟神州（6160）升0.3%，康方生物（9926）升1.5%，信達生物（1801）升2.1%，藥明康德（2359）升2.2%，報112.7元，藥明生物（2269）升3.6%，藥明合聯（2268）升5.4%。不過藥捷安康（2617）卻逆市下挫，最新報144元，跌3.9%。