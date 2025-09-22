颱風樺加沙｜港交所﹕密切留意最新情況　以人身安全放首位

【超強颱風樺加沙／樺加沙／打風不停市】超強颱風樺加沙逐步接近香港，天文台已預告會在明日（23日）下午1時至4時，發出八號烈風或暴風信號，並預料周三（24日）天氣持續惡劣。由於香港從去年9月起港股市場已實施「打風不停市」，預料屆時將會繼續開市。

隨著惡劣天氣將至，港交所（0388）表示正密切留意最新情況，並與證監會及市場參與者保持密切溝通，又指始終將員工、市場參與者及投資者的安全放在首位，並將根據需要提供進一步更新資訊。

外電較早時報道，根據安排，在極端天氣期間，交易、結算和清算將照常進行，但在特殊情況下，仍然可能關閉市場。

至於香港證券及期貨專業總會對港交所在即將來臨的超强颱風樺加沙下，仍然維持「打風不停市」深表關注。

業界﹕市場運作應以員工福祉為先

香港證券及期貨專業總會會長陳志華則指出，於惡劣天氣下強制開市可能導致業界從業人員在出行上班途中面臨嚴重風險，影響其生命安全。總會一直強調，市場運作應以員工福祉為先，任何政策決定均需優先考慮人身安全。總會敦促相關機構密切監察天氣發展，並及時宣布停市安排，避免不必要的風險。