林峯以建築喻理財需有精密藍圖　信「買磚頭」　望女兒安心追夢

建築與理財也有共通性？近日SunLife永明的享悅即享年金保險等「四合一退『優』規劃」，邀請得藝人林峯拍攝相關宣傳片。宣傳片靈感源自中國傳統建築「四合院」，象徵家庭融合。林峯今日在發布會上，大談如何看對建築與理財，指出自己自小對於建築就有濃厚興趣，而建築和理財其實類似，均需要有精密的設計藍圖、穩固的根基，以及需要有充足的風險管理，這樣再華麗的設計都能做到。



及早理財令將來「有得揀」

林峯表示，自己距離退休仍有一段時間，但也會想到退休並非終點，而是人生新賽道，演藝是畢生事業但年紀大也會要減產，故此需要提早積極投資及理財，令將來可以「有得揀」，可以有所選擇權利。

林峯（圖中）指出重視家庭財務規劃，期望為家人打造無憂未來。（顧慧宇攝）

而除了藝人身份，林峯也是一位父親，重視家庭財務規劃。他期望為家人打造無憂未來，而財務自由是掌控生活的關鍵。他希望能夠花多點時間陪伴家人，女兒還很小，希望看著她成長，也同時希望陪伴太太周圍去旅行。

真正財富在於平衡 不想為女兒負擔

林峯坦言，不想成為女兒將來的負擔，故此最理想的情景是每月有糧出，而女兒能夠走自己的人生路。他相信，真正的財富在於平衡，不僅追求財務自由，而健康及與陪伴家人的時間，也需要投資。

他又笑言，自己信奉「買磚頭」，令家人能夠有個安樂窩，沒有後顧之憂，下一代也能夠追求自己的夢想。故此，會努力工作賺錢，為財富增值，希望可以唱多點歌拍多點劇。