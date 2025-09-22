LME准元朗三個倉庫設立為認可倉庫　許正宇︰令本港硬件更有優勢

財經事務及庫務局局長許正宇今日（22日）表示，歡迎香港交易及結算所有限公司（港交所）的全資附屬公司倫敦金屬交易所﹙LME﹚批准元朗三個倉庫設立為認可倉庫的申請。有關決定標誌業界對《行政長官2025年施政報告》中推動大宗商品交易政策方向的堅實支持，有助進一步完善香港大宗商品交易生態圈，鞏固香港國際金融、航運及貿易中心的地位。

許正宇說：「行政長官在二○二五年《施政報告》中提出繼續推動發展香港大宗商品交易生態圈，包括支持業界設立更多認可倉庫。相關政策局和部門一直與業者保持溝通，並就技術事宜提供適當協助。倫敦金屬交易所擴充在港倉儲設施，積極回應《施政報告》的政策方向。香港被納入倫敦金屬交易所全球倉庫網絡不足九個月，連同早前已批准的八個倉庫，倫敦金屬交易所在港認可倉庫的總數已增加至11個，令本港在硬件上更有優勢，有助打造香港成為倫敦金屬交易所在亞洲的重要交割樞紐。三個新增倉庫可即時投入運作，為業者參與國際金屬交易提供高效的交割選項，同時帶動香港海運及其他服務的發展。」

他續說：「《施政報告》也提出其他發展大宗商品交易的措施，當中包括成立由財政司司長領導的大宗商品策略委員會；港交所將深化與廣州期貨交易所及內地其他大宗商品市場的聯通發展；以及政府於明年上半年修例，為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠等，務求在軟硬件上相互配合，為長遠發展做好整體布局。政府將積極與業界合作，盡快落實有關措施。」

倫敦金屬交易所今年一月將香港納入為其全球倉庫網絡內的許可交付地點，並開始接受倉庫營運商申請許可，以儲存倫敦金屬交易所註冊品牌的金屬。