永明金融：55%準退休及退休人士屬保守投資者　僅9%做好理財規劃

香港政府統計處數據顯示，港人愈趨長壽，截至2023年，本地男性平均預期壽命為83歲，女性預期壽命更長達88歲。不過，永明金融調查發現，港人缺乏退休方面的財務準備，而為未來十年作長遠財務規劃的受訪者（43歲或以上）更不足一成(9%)，逾半數（54%）僅制定一年以內的短期財務安排。



大部分市民未充分意識退休規劃重要性

調查也發現，在未來12個月首要財務目標中，應付日常開支（60%） 遠高於為退休作儲蓄準備（32%），後者僅列第四位，反映大部分市民尚未充分意識到退休規劃的重要性。

另外，有55%受訪者表示他們屬保守型投資者。高達91%受訪者感受到通脹帶來的壓力，亦有近半（45%）受訪者表示通脹顯著影響其應付日常開支的能力。

有見及此，Sun Life 永明宣布推出全新享悅即享年金保險（享悅即享年金），提供終身穩定保證年金收入，年金率為4至7%，年紀越大年金率約高，以65歲投保為例，年金率約5.5%。

推年金產品滿40歲內地訪客可購買

永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，香港作為全球最長壽地區之一，若以60嵗退休計算，退休生活可能長達20至30年，相當於人生約三分之一時間。

而相較香港年金計劃，針對年齡滿60歲香港永久居民，享悅即享年金產品年齡滿40歲便可購買，並無需要為香港永久居民，即內地或者其他國家訪客也可購買。同時，後者也有多項市場首創特點，涵蓋健康及身故保障等範疇，當中包括生命禮讚金、認知關懷保障及危疾紅利鎖定選項。