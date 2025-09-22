恒隆V.3策略冀「穩中求勝」　CEO盧韋柏︰樓市最低迷時期已過

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）今日（22日）舉辦65周年慶祝酒會。兩間公司的行政總裁盧韋柏表示，「恒隆V.3」旨在透過優化現有物業及擴大優質資產組合，提升投資回報與確定性。他強調，該策略聚焦於包括香港已經在中國有的十個城市，透過物業改造、空間增值及合作模式，增加可租售面積及收入，實現「存量優化、增量擴張」的目標。

盧韋柏指，樓市最低迷的時期應為去年年中，現已見底回升跡象。﹙夏家朗攝﹚

盧韋柏：樓市已度過嚴冬

盧韋柏指出，「穩中求勝」是V.3戰略的核心方針，集團將在確保項目質素與可見度的同時，積極尋求擴張機會。對於樓市表現，他認為中長期利率環境尚未穩定，集團將保持審慎態度，但相信市場購買力仍然存在。他提到，樓市最低迷的時期應為去年年中，目前已有見底回升跡象，尤其在商廈市場方面。住宅庫存水平則相對健康。

恒隆集團及恒隆地產董事長陳文博也表示，集團會繼續推進現有項目，並採取「盡快起盡快賣」的策略以把握市場機會。他強調，投資決策將視市場條件和合作機會而定，並指出現時仍是投資香港的良機，並具備發展潛力。

陳文博指，集團會繼續推進現有項目，並採取「盡快起盡快賣」的策略。﹙夏家朗攝﹚

覓合理土地 迎拆牆鬆綁

在土地投資方面，盧韋柏表示將積極物色價格合理的土地，並歡迎政府「拆牆鬆綁」的政策方向，認為有助提升投資計算的清晰度與效率。陳文博補充，作為企業，恒隆持開放態度，任何有潛力的合作機會都會積極考慮。

至於內地市場，陳文博指出，內地消費市場仍具韌性，辦公樓市場則因地區而異。恒隆專注於甲級和超甲級寫字樓項目，表現優於整體市場，儘管需因應市場狀況調整定價策略，但需求仍然存在。