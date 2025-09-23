克利夫蘭聯儲總裁﹕美通脹頑固　聯儲局撤回限制性貨幣政策須謹慎

美國聯儲局於上周三（17日）宣布減息25個基點，利率點陣圖更預期，年內有機會再減息2次。不過克利夫蘭聯儲總裁哈馬克周一（22日）表示，在通脹仍高於聯儲局2%的目標，並且保持頑固的情況下，認為在解除限制性貨幣政策時需要「非常謹慎」。



擔心經濟再次過熱

作為聯儲局內最偏鷹派的官員之一﹑，今年沒有投票權的哈馬克指出﹕「我認為我們距離中性利率只有很短的距離，如果撤掉這種對經濟的約束，我擔心會再次過熱」，而她沒有明確表態是否支持當局於上周減息。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

指通脹連續4年半超標

她強調最大的憂慮是來自通脹，而就業市場仍接近當局最大就業目標，惟預計失業率於年內有可能會小幅上升，但不久之後會再次下降。「在通脹方面，我們偏離目標的幅度更大，差了整整一個百分點。而且我們已經連續4年半未達標，預計未來幾年也會繼續偏離。」

不過聯儲局理事之一的米蘭卻唱反調，表示最好迅速將政策調整至中性水平，但對當前政策狀況並不「恐慌」；又認為一系列的50個基點減息行動，將促使政策 「重新調整」 。他又預期在大幅減息之後，於2026年和2027年將進一步小幅減息。