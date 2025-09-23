HK Express﹕7﹑8月赴日航線客運率　按年低20個百分點

國泰（0293）公布，8月份客、貨運量數據，當月單日平均載客量突破11萬人次。旗下的香港快運（HK Express），因赴日本需求未完全恢復至與運力相符的水平，航線載客率比同期低超過20個百分點，會在9月繼續提供具吸引力的機票優惠，以刺激旅遊淡季的需求。



國泰指出，上月國泰航空8月載客量按年增加30%。可用座位公里數按年增加32%。首8個月，載客量增加28%。載貨量亦增13%，可用貨物噸公里數按年增15%。首8個月，載貨量增加11%。

香港快運。(香港快運網站圖片)

HK Express上月載客量增36%

至於香港快運8月載客人次及可用座位公里數，分別增36%及41%，首8個月，載客量增加32%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，「8月是傳統暑期旅遊旺季的後半段，集團客運業務繼續表現理想。我們非常高興集團的單日平均載客量突破11萬人次」。劉凱詩表示，「整個8月，休閒旅遊需求持續旺盛，尤以來自香港及內地前往多個短途目的地的表現最為理想。此外月底亦適逢留學生出境高峰。同時，赴日旅行意欲較7月改善，但仍低於去年」。

日本旅行・日本旅遊・日本自由行・日本遊客・日本觀光・日本旅遊業：圖為2022年6月18日，遊客在日本京都清水寺漫步。（Reuters）

國泰料9月出行需求將回升

劉凱詩表示，「儘管9月是旅遊淡季，隨著國慶及中秋假期的臨近，我們預計出行需求將會回升」。

劉凱詩表示，「8月份的載貨量繼續保持按年健康增長。前往美洲的貨運需求持續穩健，而『國泰—危險品運送』方案亦錄得顯著增長，特別是運往大洋洲的鋰電池貨運量增長尤為突出。展望9月，隨著傳統貨運旺季將至，以及新一批科技產品的推出，我們預期增長勢頭將會延續。為滿足日益增長的需求，我們將增加貨機運力，包括於2025年10月13日起開通每周一班往返馬德里的貨運新航線」。