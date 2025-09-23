德勤上調本港今年IPO集資額預測四成　今年續稱王

德勤發布《2025年前三季度中國內地和香港新股市場回顧與展望》，報告指出今年全球經濟放緩，持續面對不同的地緣不明朗因素，尤其是美國的對等關稅政策，令到全球新股市場在進入第三季度開始放慢，與去年同期比較，預料今年前三季度全球十大新股的融資規模將會稍遜。

然而，受惠於期內有6隻超大型新股上市，以新股集資額計算，香港交易所(港交所)將繼續奪得全球新股集資排名的冠軍。今年美國股市走強，紐約證券交易所因有包括來自一間液化天然氣出口商在內6隻集資超過10億美元的新股上市而取得集資排行榜的亞軍一席，而一間人工智能初創公司及一間網絡安全公司的超大型新股令到納斯達克排名第三位。印度國家證券交易所自第二季度開始回暖，並以最多新股數量取得全球新股集資排名的第四位。上海證券交易(上交所)和深圳證券交易所(深交所)則分別排名第五和第八位。

德勤資本市場服務部預計，今年前三季度，香港將有66隻新股上市集資1,823億港元，新股數量較去年同期的45隻增加47%，而集資額由去年同期的556億港元上升228%。預計今年前9 個月將有6隻超大型新股上市，包括5隻A+H新股及1宗從A+H上市公司分拆出來的上市項目，另有4隻大型新股上市，包括1隻以同股不同權形式上市的中概股。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出：「隨著美聯儲展開降息週期，預計將有更多海外資金尋求佈局亞洲高成長投資標的，涵蓋中國內地與香港市場。這將為今年第四季度香港多宗超大型新股發行，提供充裕的市場資金、流動性支撐及更理想的估值環境。」