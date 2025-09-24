巴克萊指美元基本面較預期強　兌人民幣於7.1左右徘徊

近期美元反彈，美匯指數企穩97，可是從年初至今，美匯跌幅超過1成。對於美元前景，巴克萊研究團隊發表外匯及新興市場宏觀策略季度展望研究報告，指市場人士普遍認為今年6月以來美元的強勢表現只是短期現象，不過經過團隊分析後，認為支撐美元的因素遠比預期更強。隨著關稅政策轉變，外匯市場過度悲觀情緒得到修正，加上缺乏可行的另類投資，因此美元基本狀況較市場人士普遍預期強。



該行又表示，隨關稅影響消退，金融環境趨於寬鬆，以及積極的財政刺激政策，明年經濟增長前景較今年理想。

據歷史數據顯示，當美國經濟增長加速，特別是聯儲局減息周期下，美元往往企穩，認為美元最嚴壞時間已過。在這種環境下，對風險敏感的高風險貨幣通常表現優於美元。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

巴克萊指，即使美元近期大幅上漲，但黃金仍是對沖通脹尾部風險的最佳工具，又指出縱使瑞士法郎具備黃的特性，其基本面估值偏高。該行又拍出，若果日圓要發揮避險作用，前題為股市周期性走弱。

人民幣方面，巴克萊認為，受美元整體走弱和年末季節性因素影響。短期美元兌人民幣中間價將在穩定在7.10至7.11之間，因人行仍將關注一籃子貨幣，預計CFETS短期底部在95至95.5之間，未來美元整體走勢以及中美貿易談判的進展將重新成為主導因素