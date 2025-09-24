颱風樺加沙｜首次掛10號波股市照開　阿里飆9%領軍　恒指升359點

超級颱風樺加沙吹襲香港，天文台更在今日（24日）上午2時20分至今日下午1時20分，發出10號颶風信號，而港股市場則是首次在懸掛10號風球期間繼續開市。雖然颱風襲港，但是在阿里（9988）等科技股領軍下，大市今日低開高收，全日勁升逾300點，成交額2,887.7億元。



全日成交近2900億

恒生指數收市報26518點，升359點，科指升156點，報6323點，國指升152點，報9442點。

超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號期間，大埔林村河接近氾濫。（夏家朗攝）

受到與Nvidia合作帶動，阿里全日勁升9.2%，收市報174元，成交額440.9億元。其他科技股方面，百度（9888）升0.2%，美團（3690）升1.2%，騰訊（0700）升2%，小米（1810）升2.6%。

晶片股方面，中芯（0981）升5.7%，華虹（1347）升3.9%，上海復旦（1385）升3%。

中芯國際副總裁李偉9日在青島舉行的APEC中小企業交流會上發言表示，「中國必須先推進20奈米以上半導體的國產化。」（視覺中國）

汽車股方面，吉利（0175）跌0.2%，比亞迪（1211）跌0.6%。

金礦股偏軟，紫金（2899）跌0.2%，招金（1818）跌1.1%。

滙豐逆市跌1%

金融股方面，重磅股滙豐（0005）逆市跌1%。