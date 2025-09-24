周大福創建全年多賺4%　末期息35仙　另每10股送1紅股

周大福創建（0659）公布截至今年6月底止全年業績，股東應佔溢利按年增加4%至21.62億元，末期息35仙，連同已派發的中期息及特別息全年派息95仙。



公司亦宣布派發紅股，每10股送1股。

金融服務業務經營溢利增29%

公司表示，年內整體經營溢利為44.66億元，按年增加7%，其中道路業務經營溢利按年減少8%至14.39億元，來自金融服務經營溢利增長29%至12.42億元。至於來自建築及物流業務經營溢利，分別為7.4億元及7.19億元。設施管理業務經營溢利按年減少61%至8,850萬元。

周大福創建於2006年參與投資中鐵聯集，現持有30%股份，屬第二大股東。（資料圖片）

公司指出會堅定致力於透過優化投資組合及嚴謹的資本管理創造長期價值。憑藉多元化業務組合固有的靈活性，持續調整策略，重點關注具有增長潛力的板塊，尤其是金融服務及物流板塊。該等板塊因可持續的增長潛力及持續產生現金流的能力而被優先考慮，該等特性共同提高了投資組合的質量並增強了其韌性。

續發揮財務實力捕捉機遇

公司又表示，展望未來將繼續發揮其策略靈活性、財務實力及營運紀律，捕捉發展新機遇，增強投資組合的韌性，為持份者創造可持續的價值。