宏利獨家環球教育研討會　朱千雪親述留學挑戰與部署

「超前部署」相信是不少香港家長的心聲。許多家庭為了能及早讓子女擴闊國際視野、獲得豐富的學術資源、以及提升獨立性，「海外升學」都會是有些家長們視為超前部署的首要選項。面對大量的升學資訊、各國學制、財務規劃方案，單靠自己搜集資料往往感到茫然，尋求專家的意見便至關重要。



「未來啟航增值體驗」：宏利攜手海外升學專家助家長超前部署

宏利深明家長和小朋友的需要，致力成為家長與子女成長路上的同行夥伴。早前，宏利聯同海外升學教育專家：英識教育及True North Education，舉辦「環球教育研討會」，為一眾家長提供專業升學策略。活動邀請星級嘉賓、現職大律師兼大學講師的朱千雪（Tracy），以及英識教育執行總監陳思銘（Samuel），分享其留學經驗，以及作為父母的規劃心得，為家長們帶來實用而貼地的建議。

朱千雪從自身留學經歷 看子女未來規劃

作為過來人，Tracy回想起自己當年小時候跟隨家人移民，深深體會到在外國生活面對語言和文化差異的挑戰，亦理解現代子女在成長和升學過程中的開支比以往更為龐大。Tracy坦言如今身為媽媽，在規劃儲蓄時會特意預留一部分用於教育開支，希望讓兒子能夠享有優質教育，而不必承擔過多的經濟負擔。

Tracy亦指出現今世界變化太快、難以預測，因此認為子女裝備好「未來能力」更為重要：「解難能力、溝通技巧和數碼素養等，都是未來不可或缺的技能。」她希望能給予兒子更多資源去自由探索、嘗試和學習，從而培養他的未來技能，亦強調父母也要及早了解不同國家的教育制度，與時並進：「我自己也要不停學習進修，才能跟上時代轉變，與兒子同行成長。」

海外升學開支每年逾50萬* 陳思銘籲家長提早規劃財務

另一位星級嘉賓、英識教育執行總監陳思銘則從專業角度分析，指出：「在經濟通脹的影響下，現時英國留學的費用對比十年前已大幅上漲，學費和其他洗費也預計需超過50萬一年。」Samuel亦表示很多家長朋友都計劃提早安排子女出國，海外升學開支或需維持8-10年，所以家長們更應有長遠規劃。

另一方面，Samuel指他作為「生意人」，風險管理亦需做足，會定期檢視資產配置以確保儲蓄、保險、退休安排等都能配合家庭的長遠目標。他也強調，作為家長不能忽視自身未來的生活質量，首先照顧好自己，才真正能夠支持家人，因此一直非常重視財務規劃，為自己創造選擇權。

此外，同場另外兩位英美升學專家：英國教育家Yasmin Sarwar及True North Education創辦人Danny Hwang，亦詳細分享了英國G5大學與美國常春藤盟校的最新收生趨勢與取錄策略，並親授專業面試技巧及籌備要點，助有意海外升學的家庭在激烈的競爭中突圍而出。

家長升學規劃 與英國頂尖學府招生官親臨交流

十月中的兩個週末，宏利冠名贊助《英識教育英國升學展》^會為家長和子女提供一個與英國頂尖學府招生官及校長直接交流的黃金機會，將規劃藍圖化為實際行動。

升學展亮點包括：

• 雲集超過50間英國頂尖中小學，招生官及校長親臨現場

• 設有升學諮詢及即場面試，表現優異者有機會獲優先取錄

• 提供專業升學指導及支援，為入學試及面試做足準備

• 多場精彩升學講座，全方位拆解升學資訊

活動詳情：

• 第一場：2025年10月11日 (星期六)｜九龍香格里拉酒店

• 第二場：2025年10月18日 (星期六)｜尖沙咀喜來登酒店

• 時間：上午10:30 - 下午4:30 (已於宏利專屬網站報名的客戶可於上午9:45優先入場)

立即登記尊享宏利專屬待遇 助您搶佔先機

為助家長更有效部署，透過宏利專屬網站登記參加升學展，可享受多項獨家禮遇，輕鬆搶佔先機。

宏利專屬待遇列表：

• 尊享宏利貴賓室

• 優先入場時段 (上午9:45)，搶先掌握升學先機

• 獨家1對1升學諮詢名額

• 專屬星級學府即場面試名額，提升優先取錄機會

• 預留熱門升學講座VIP座位

立即前往宏利專屬網站登記，鎖定升學展名額，為子女的未來做好周全準備！名額有限，先到先得，立即登記：https://zfrmz.com/DD9HomdbVhBRe9BzT6tK

想進一步了解「未來啟航增值體驗」，立即到宏利專頁及網站查閱詳情：https://bit.ly/4lRZcLe

