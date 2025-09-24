阿里雲公布最新戰略計劃　擬巴西、法國、荷蘭等設數據中心

阿里巴巴﹙9988﹚旗下數字技術與智能骨幹業務阿里雲宣佈其最新戰略計劃，將首次於巴西、法國及荷蘭開設數據中心，並計劃於來年在墨西哥、日本、南韓、馬來西亞及杜拜設立更多數據中心。

阿里雲於其年度科技盛會雲棲大會上正式公佈此項戰略擴展計劃，其中還包括於印尼和德國新建區域服務中心，以提供全天候多種語言的客戶支援。阿里雲目前在全球29個區域營運合共91個可用區。

阿里雲智能集團國際業務總裁兼高級副總裁李飛飛表示：「AI不僅正在革新技術，更在重塑企業釋放商業價值及推動創新的根本模式。我們對全球基礎設施的戰略擴展，專為滿足具前瞻性客戶加速增長的需求。阿里雲立足於這場AI創新的最前沿，提供全棧式AI與雲端解決方案，隨時隨地支持企業，與客戶一同推動變革，協助全球合作夥伴與客戶設計、開發並規模化應用突破性的AI代理與應用，推動新一代數字化創新，並向全球市場釋放前所未有的價值。」

另外，為進一步建構蓬勃的科技生態系統，阿里雲正式推出AI加速器計劃（AI Catalyst Program），旨在協助全球AI企業實現成長並拓展規模。入選企業將獲得行業專家支援、使用AI工具與產品，並享有市場推廣資源，其中包括於阿里雲一站式生成式AI開發平台Model Studio獲得最多20億免費Token，以及高達12萬美元的雲代金券。