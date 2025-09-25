內地最大PCB生產商　市值近1400億人民幣　東山精密擬發H股籌78億

再有A股公司來港發行H股。內地最大印刷電路板（PCB）生產商蘇州東山精密（深圳﹕002384）計劃來港上市。據外電引述消息人士指出，東山精密或在港籌集約10億美元（約78億元）。



以東山精密周三（24日）在深交所收市價74.85元人民幣計算，公司市值達1,371億元人民幣。

發行H股為推動國際化戰略發展

東山精密在深交所發公告稱，部署H股上市的目標，是進一步推動公司國際化戰略發展及海外業務布局，提升國際品牌知名度，增強公司綜合競爭力。

據公司網頁介紹，蘇州東山精密製造股份有限公司（DSBJ）始建於1998年，前身為1980年創立於蘇州東山鎮的小型鈑金和沖壓工廠。東山精密業務板塊包括電子電路、光電顯示和精密製造，主要產品包括柔性╱剛性印刷電路板、新能源汽車金屬結構件、LED背光、LCM模組、觸控產品等。