內媒﹕券商應監管要求　收緊居民開戶安排

內地傳媒《第一財經》近日報道，富途證券、老虎證券根據最新監管要求，收緊了內地居民的開戶安排。



此前只是要求境外工作或生活證明，例如工作簽證、居留許可等，便可以為內地居民開設港股或美股戶口；但是在最新安排下，新客戶必須獲得海外身份證明，才可開辦戶口。

另一方面，近日有關老虎證券凍結客戶帳戶、限制買入及入金（可平倉提款）的郵件截圖，再次引發「清退內地客戶帳戶」 的猜測。對此，老虎證券客服回應稱，並非清退內地客戶帳戶。因合規原因，公司會定期審核客戶帳戶，需部分客戶補充資料（會發送合規問詢郵件）；若客戶未在有效期內補充資料，或補充資料不符合合規要求，帳戶會被限制交易，此為履行例行合規義務的常規流程。

對於富途等券商或收緊內地居民開戶安排，摩通認為對富途的基本面影響有限，因內地客戶佔2024年和2025年上半年富途新客戶增長的貢獻僅為單位數，預料至2026年時將會降至零，並認為目前價格是一個良好的入場點。

摩通解釋，富途獲利的主要驅動力是現有客戶錢包份額增長，上半年淨資產流入按年增長約100%，超過了新付費客戶的增長（僅40%）。此外，香港和美國市場表現強勁，第三季至今，香港及美國的交易量較第二季分別增長18%及2%，預計在11月發布第三季業績後，每股盈利將會被調高。

摩通表示，即使每股盈利沒有上調，目前富途股價也意味2026年預測市盈率約為17倍，而上市以來的平均市盈率為23倍。該行認為，150美元是關鍵支撐位，維持「增持」評級。