陳茂波﹕HKMA及SFC今日發布固定收益及貨幣市場路線圖　涉4大領域

財政司司長陳茂波在香港固定收益及貨幣論壇致開幕詞時表示，今日稍後香港證監會和金管局將聯合公布固定收益及貨幣市場發展路線圖，內容圍繞4大重點領域10項舉措，包括促進一級市場發行、增強二級市場流動性、拓展離岸人民幣業務以及構建新一代市場基礎設施。



他續說，路線圖體現政府與市場的共同承諾，鞏固香港作為主要固定收益及貨幣中心的地位，確保市場保持競爭力、包容性和全球聯繫。

他表示，本港固定收益和貨幣市場同樣具有前景，過去15年香港的債券發行量年平均增長率達16%，遠高於全球不到4%的平均值。去年香港國際債券發行量超過1,300億美元。過去10年中，香港有9年位居亞洲榜首，佔區內市場份額約三成。

同時，香港已成為人民幣主權債券的離岸中心，財政部已連續17年在香港發行人民幣主權債券，累計發行規模超過4,100億元人民幣，海南、深圳等內地省市也紛紛在港發行債券，港府也加大人民幣債券發行力度，目前人民幣債券佔發行總量20%以上。

金管局總裁余偉文。（資料圖片）

至於金管局總裁余偉文在致辭時指出，過去幾個月，證監會和金管局與行業持分者和港交所進行交流，收集關於豐富固定收益和貨幣生態圈並增強競爭力的潛在措施的見解；又表示，政策轉變、貿易關係的演變以及技術的快速變革正在重塑全球格局。投資者的優先事項也在不斷變化，對可持續金融、數字創新以及跨市場多元化的需求日益增長。該路線圖不僅滙集了各方的倡議，更是前瞻性的策略，以鞏固香港的實力並把握新機會。

證監會行政總裁梁鳳儀會。（蘇煒然攝）

香港證監會行政總裁梁鳳儀於同一場合表示，當前全球投資者資產配置正經歷多元化趨勢，為人民幣國際化帶來前所未有的機遇。證監會未來將在兩個方面持續發力，包括擴大人民幣固收產品發行規模；證監會將繼續推動更多不同國家、不同種類的發行人推出人民幣固收產品，以及股票交易人民幣櫃台的進一步發展。

同時，證監會將不斷提升離岸人民幣固收產品二級市場的流動性，並完善風險管理機制，例如支持金融機構開發更多元衍生產品、推動國債期貨儘早在港落地、發展回購市場等，以便利投資者管理人民幣風險敞口，鼓勵他們長期持有人民幣資產。