大摩﹕港銀臨本土逆風　予中銀及恒生減持　續看好滙豐及渣打

摩根士丹利唱好亞洲區內金融股，認為在聯儲局減息環境帶動下，亞洲區金融股可以跑贏大市。談及香港銀行業時，明言較看好國際銀行股，因為本地銀行正面臨逆風，予中銀（2388）及恒生（0011）減持評級。



大摩重申對亞洲金融股「增持」評級，除看好其本幣盈利及高股息特徵外，隨着聯儲局減息導致美元進一步走弱，預期亞洲金融股將會繼續跑贏大市。

該行續稱，日本利率正常化，其他財富及資本市場增長，加上中資股可能出現估值重估，均會為亞洲金融股前景帶來支持。

不過大摩亦指出，香港銀行正面臨本土逆風，利率與信貸質素持續受壓，故相對青睞國際業務佔比高的銀行，維持對滙豐（0005）及渣打（2888）「增持」評級，恒生銀行及中銀香港則予「減持」評級。

料內銀盈利及收入增長4%至6%

至於內銀股方面，大摩認為內銀整體銀行收入與盈利增長，有望恢復至每年增長4%至6%水平，部分中型銀行更可望重返雙位數盈利成長，其中民生銀行（1988）在資金成本下降、信貸成本降低及資產負債表重啟增長的助力下，其股本回報率有望回升至與同業更相符的水平，帶來進一步重估的機會。