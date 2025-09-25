大行紛上調阿里巴巴目標價　美銀予195美元　重申「買入」評級

美銀證券發表報告指，阿里巴巴舉行2025雲棲大會，阿里雲CEO吳泳銘強調，為迎接人工智能超級智能(ASI)時代的到來，公司將在未來三年內，超越原定的3800億元預算，進一步增加對人工智能和雲端運算的投資。管理層預期，長遠來看，全球可能僅會存在5至6個超級雲端運算平台。有鑑於新ASI時代的巨大機會，公司將自身定位為全球領先的全棧AI服務提供商，提供頂級的大型模型、全球AI雲端網絡，以及開放且對開發者友善的生態系統。

在商業化方面，阿里巴巴看好雲業務具備龐大增長潛力，主要受強勁的AI原生需求、國際擴張以及傳統產業AI採用率提升所驅動。憑藉其全棧式雲+AI服務，該行預期阿里電動車、金融及具身智能等垂直領域將快速增長。該行將其2026至2028財年每股ADS盈利預測上調0%至4%，將美股目標價由168美元上調至195美元，港股目標價由164港元上調至190港元。基於未來三年雲業務複合年增長率預估超過30%及穩固的電商前景，重申對阿里「買入」評級。

中金維持對阿里收入和利潤預測不變，主要系雲計算進展積極和估值中樞上移。（美聯社）

中金：上調阿里巴巴目標價至204美元

中金發表研究報告指，受邀參加2025年阿里雲棲大會，會上阿里巴巴集團CEO、阿里雲智能集團董事長兼CEO吳泳銘提及了超級人工智能之路的三個階段，阿里雲的定位是全棧人工智能服務商，宣佈阿里加大基礎設施投入力度。

該行認為，阿里雲具備人工智能時代的全棧能力，從通義大模型、百鍊和PAI等AI服務平台到中國第一的AI基礎設施和計算網絡，阿里雲具備領先的供給側優勢和開發者黏性，隨着AI需求持續發展，阿里雲將在各個維度受益，看好阿里雲商業價值的持續釋放和對公司估值的持續提振。

中金維持對阿里收入和利潤預測不變，採用SOTP估值，基於2027財年給予電商業務市盈率15倍，和雲計算業務市銷率7倍，對應美股目標價204美元，港股目標價197港元，主要系雲計算進展積極和估值中樞上移，較前次目標價分別上調34%和35%，維持「跑贏行業」評級。