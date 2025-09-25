港8月出口按年升14.5%　勝預期　政府﹕亞洲區市場續支持商品貿易

政府統計處今日（25日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年8月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升14.5%和11.5%。其中出口升幅遜預期，但入口升幅卻不及預期。



政府指出，繼今年7月份錄得14.3%的按年升幅後，8月份商品整體出口貨值為4,366億元，按年上升14.5%。入口方面，約7月份錄得16.5%的按年升幅後，8月份商品進口貨值為4,620億元，按年上升11.5%。8月份錄得有形貿易逆差254億元，相等於商品進口貨值的5.5%。

葵涌貨櫃碼頭。（資料圖片／盧翊銘攝）

8月貿易逆差254億元

今年首8個月的商品整體出口和進口貨值均按年上升13%，期內錄得有形貿易逆差2,433億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

政府指出，今年8月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升12.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升73.6%）、越南（升54.3%）、菲律賓（升36.9%）、台灣（升33.7%）、泰國（升28.9%）和中國內地（內地）（升8.2%）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是荷蘭（升65.7%）、英國（升55.8%）和美國（升17.3%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升80.8%）、馬來西亞（升14.6%）、日本（升13.3%）、內地（升12.4%）和台灣（升5.5%）。另一方面，來自韓國（跌11.5%）的進口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示，8月商品出口貨值按年進一步顯著增長14.5%。輸往內地和大部分其他亞洲市場的出口繼續錄得穩健增長，輸往美國和歐盟的出口轉升。同時，大部分主要商品的出口亦上升，尤其是電動設備、機械及機械用具的出口表現持續強勁。展望未來，亞洲尤其是內地經濟持續增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應繼續為香港的商品貿易表現提供支持。然而，美國的貿易政策將會繼續影響國際貿易流向的短期前景。政府會密切監察情況，並保持警覺。