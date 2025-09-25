彭博︰中國「國家隊」基金撐股市　帳面已獲利500億美元

中港股市造好，國家隊早前入市有「斬獲」！根據彭博行業研究，中國主權財富基金旗下的一個部門通過買進本地的交易所交易基金 (ETF) 獲得了超過500億美元的帳面收益，突顯了政府支持股市的規模。

「國家隊」支持 中國ETF規模超日本

文件顯示，中央匯金(中投公司旗下一個單位、組成所謂「國家隊」的眾多基金之一)於2023年開始積極投資中國的ETF，截至8月底，持有1,800億美元的此類資產。這有助於穩定國內股市，並在股市升至多年高點時獲得了可觀的收益。

報道指出，該公司的努力反映了中國政府向國內指數基金注資數十億美元的作為，並穩住因關稅升高和經濟停滯而惴惴不安的股市。此舉也幫助中國的ETF成為亞太地區最大的ETF，甚至超過了日本。

成交量接近峰值 代表機構投資者比散戶更為積極

彭博行業研究分析師Rebecca Sin和Jack Wang在研究報告中指出，中央匯金似乎已為其ETF的購買取得了大量資金。他們表示，相對於成交筆數，ETF的成交量高企，代表機構投資者在市場上比散戶投資者更為積極。

彭博行業研究表示，儘管成交筆數仍低於去年末創下的紀錄，但成交量正接近峰值。這種差距表明，機構投資者的參與度高於散戶投資者。

匯金ETF購買及獲利狀況

中央匯金重倉華泰柏瑞滬深300 ETF和易方達滬深300 ETF，對兩者都持倉約450億美元。光是這些倉位的獲利就約為150億美元。其他大有斬獲的包括易方達創業板 ETF，其漲幅達51%。

然而最近，在決策層試圖為飆漲的股市降溫之際，部分投資者加速撤出。彭博彙編的數據顯示，中央匯金重倉的華泰柏瑞滬深300 ETF本月可能會是連續第五個月資金流出，或創2020年新冠疫情爆發以來的最長紀錄。