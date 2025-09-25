恒指公司﹕科指年內累升41.8%　跑贏綜合指數

恒生指數公司在網誌表示，截至9月17日，恒生綜指有3個行業指數今年錄得超過60%的升幅。資訊科技業表現排行第三，升幅達60%，反映市場對數碼和科技相關主題的興趣。



年初至今，科指錄得41.8%的升幅，恒生綜合指數則上升38.6%。過去12個月，科指上升79.1%，對比恒生綜指，同期升幅為58.8%。波動性方面，科指過去12個月的年化波動率達40.5%，同期恒生綜指則為28.1%。相關表現可說是科技指數的典型特徵，升幅更大的同時，波動性亦有所增加。

恒指公司指出，截至8月底，追蹤科指的交易所買賣產品（ETP）的資產管理規模（AUM）達到343億美元，為其三大旗艦指數之中最高。2021至2025年期間，追蹤科指ETP的AUM累升362%；目前合共29隻以科指為參考基準的ETP在美國、歐洲及亞洲13個不同的交易所上市；追蹤恒生指數系列的港股通合資格ETF有13隻，其中5隻追蹤科指；資金的持續流入，反映國際上對港股科技行業的認可。

該公司稱，美國聯儲局於9月17日宣布減息；歷史數據顯示，科指於貨幣寬鬆時期表現普遍跑贏大市。在上一輪寬鬆周期期間（2023年8月至2025年1月），科指錄得39.6%升幅，而恒生綜指則上升37.5%。