再獲評為全球最自由經濟體　陳茂波︰深信港將開創更廣闊發展空間

菲沙研究所發布《世界經濟自由度2025年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體，在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」蟬聯首位，在「穩健貨幣」及「監管」的排名亦高踞全球第三位。而英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院聯合亦發布第38期《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分上升4分至764分，繼續位列全球第三，亞太區第一。

財政司司長陳茂波在社交平台發文表示，香港國際金融中心的市場自由度一直優越，近年更提速發展，這些最近再獲兩個國際排名榜的印證。面對不斷變化的國際政經格局，香港始終堅持以改革創新來提速發展，不斷把握新形勢帶來的新機遇。

陳茂波指，在金融業方面，香港全速深化股市發展的同時，也積極開拓資產和財富管理、綠色金融、金融科技、數字資產、黃金和大宗商品交易等新增長點；同時透過建立和滙聚耐心資本、打造更完整、蓬勃的籌融資鏈條，更好實現金融與創科相結合，相互促進的發展戰略。

陳茂波又指，在國際貿易上，正加快建設香港成為跨國供應鏈管理中心，協助內地企業加快「走出去」的戰略部署，助力區內更深度的貿易往來和產業鏈融合。亦正加緊推動與中東、東盟、中亞和南美等「全球南方」更緊密的經貿合作、人文交流以至知識共享，更好的成就彼此。

他表示，在國家的堅實支持和社會各界的共同努力下，會繼續把每項改革和發展的工作做深做實，深信香港將開創出更廣闊的發展空間、續闖高峰。