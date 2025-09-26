特朗普稱中方首肯協議　TikTok美國版估值僅140億美元　遠遜預期

據《彭博》報道，美國總統特朗普推進從字節跳動手中收購TikTok美國業務的計畫，他的政府將新合資企業的潛在估值定為140億美元並概述了將採取的安全措施。

特朗普周四在白宮簽署行政命令，宣布相關框架協議符合2024年要求字節跳動剝離其控制權的「不賣就禁」法。特朗普還說，他已爭取到中國國家主席習近平對協議的認可。

「我和習主席進行了非常好的通話，」 特朗普在白宮橢圓形辦公室對記者說，「我們談了TikTok和其他事情，但就TikTok而言他同意我們推進了。」

甲骨文負責將信息保存雲中

特朗普尋求最終敲定的交易將剝離TikTok的美國業務，使其成為一家主要由美國投資者擁有且設在美國的新合資企業，而字節跳動的持股比例將根據不賣就禁法的要求縮減至20%以下。出售將有助於特朗普兌現自己的競選承諾，並消除對華關係中的一大障礙。

特朗普和美國官員強調協議將得以保護美國用戶的數據。甲骨文會負責將他們的信息保存在安全的雲中，並協助新的TikTok實體保護該應用程式的推薦軟件免受外國影響。

2025年9月11日，圖為青少年們手持智能手機在TikTok的標誌前拍照。（Reuters）

交易仍存不清晰處

不過，報道指，即使得到特朗普的背書，這筆交易仍充滿不確定性，因為中國尚未就是否已批准公開表態。特朗普與習近平上周通話後，中國外交部的聲明並未說北京已經同意，而是重申」中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案」。

交易的關鍵要素仍不清晰，包括買家財團的構成。據知情人士透露，甲骨文、銀湖資本及阿布達比投資公司MGX正在洽投TikTok的美國新版本並爭取進入新合資企業的董事會。不過上述人士告誡稱，談判仍具有不確定性。

另一個疑團是美國新合資企業的標價。在協議制定中發揮著核心作用的副總統JD·范斯周四表示，交易對TikTok美國新公司的估值約在140億美元。「最終，投資者想要投入什麼以及他們認為多少估值合適都要由他們來決定，」 范斯說。

范斯透露的估值遠低於此前認為TikTok美國業務價值約350億至400億美元的預測。由於任何交易所涉及的技術都存在不確定性，尤其是該應用備受追捧的內容算法，因此對TikTok美國業務的估值一直不易。

Emarketer首席分析師Jasmine Enberg表示，140億美元的估值與他們對TikTok在2026年美國廣告收入的估算相符。「廣告是TikTok在美國的核心業務，而新公司將如何運作仍有許多未解的問題，」 Enberg在一份聲明中說。

特朗普最新的行政令給予120天的時間完成交易，這也是他第五次推遲禁令的生效。