新世界釐清擁有K11註冊商標　鄭志剛獲准使用「K11byAC」品牌

新世界（0017）今日（26日）公布全年業績，錄得股東應佔虧損超過163億元。集團行政總裁黃少媚在業績會上解釋，虧損主要受減值撥備及非經常性虧損拖累，強調不需要過於憂慮。

強調減債為當前要務

她續表示，未來集團將聚焦三大方向，即專注本業、強化財務管理、提升營運效率。在業務發展方面，黃少媚表示將全力推進本地物業銷售，加速存貨周轉，並強調減債為當前要務，集團將以「穩中求進」為原則，積極推展銷售、改善現金流，並稱早前推出的七項減債措施已初見成效。

關於早前政府在施政報告強調北部都會區發展，新世界表示支持政府規劃，並將透過多元途徑加速資金回籠與土地價值釋放。黃少媚透露，集團在區內擁有約1,500萬平方呎農地儲備，其中約900萬平方呎規劃為短中期轉換用地，約300萬平方呎為長期轉換用途。

集團前行政總裁鄭志剛日前宣布成立新公司「ALMAD Group」。﹙資料圖片﹚

鄭志剛新項目 與集團無關

對於集團前行政總裁鄭志剛日前宣布成立新公司「ALMAD Group」，並使用「K11byAC」品牌，黃少媚，「K11」為新世界發展全權擁有的註冊商標，而鄭志剛離任後已徵得集團同意獲准使用「K11byAC」品牌。

不過，她強調該品牌目前的投資業務及輕資產管理項目，均與新世界集團及其旗下K11業務無關。黃少媚進一步說明，集團年報中所列的所有K11營運項目，也與「K11byAC」沒有任何關係。她重申，除了集團體系內的公司，新世界旗下的K11系列目前並未管理任何由第三方開發的物業項目。