名創優品ADR冷靜　旗下TOP TOY提交上市申請　將實物分派特別息

名創優品(9896)擬分拆旗下潮玩品牌TOP TOY於主板獨立上市，並以實物分派方式宣派特別股息，惟消息未起提振作用，該股ADR微挫0.1%。

據港交所披露易，TOP TOY已上載申請文件，擬在主板上市。聯席保薦人摩根大通、瑞銀及中信証券。

利潤按年升近三成

IPO文件顯示，TOP TOY今年上半年收入13.6億元(人民幣‧下同)，按年增長58.5%；股東應佔盈利則按年升27.97%至1.81億元。截至本月19日，共有TOP TOY門店299間。

上市集資所得用於進一步豐富多元化IP矩陣，增強IP運營能力；用於深化全球化的全渠道布局；用於品牌建設、消費者互動及營銷計劃；用於提升供應鏈實力和強化全流程數字化能力，餘款用於營運資金及一般企業用途。

名創優品擬以實物方式分派作特別股息

另外，名創優品公布，建議分拆TOP TOY於主板獨立上市，並建議以全球發售及分派方式進行建議分拆，計劃以實物方式向合資格股東分派若干TOP TOY股份作為集團宣派特別股息。

名創指，上述方案須待建議分拆完成及達成若干其他條件後方可作實，而建議分拆完成後，TOP TOY將仍為集團附屬公司。