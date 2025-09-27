華潤飲料擬遷冊香港　減合規成本　讚香港企業管治制度開放而高效

香港政府已引入公司遷册制度，自2025年5月23日起生效，再有企業支持！飲用水品牌「怡寶」母企華潤飲料(2460)宣布，建議遷冊至香港，以減少合規成本並進一步紮根香港。

集團向公司註冊處申請從開曼群島遷冊至香港，取得遷冊證明書後，於開曼群島申請撤銷註冊。就遷冊而言，董事會後續 將按照香港法例之規定 ，於取得有關詳細資料後進一步建議採納新組織章程細則，以取代現有大綱及細則。

華潤飲料指出，香港的公司遷冊制度自5月起生效，非香港法團遷冊到港，可保留法律上的法人團體身分，亦可確保業務運作持續性。公司已在聯交所主板上市並在香港設立主要營業地點，遷冊後可減少跨國合規的複雜性，精簡法律實體架構，有效減少多司法管辖區合規帶來的成本。

另外，公司稱，遷冊是進一步紮根香港的重要舉措，加強本地及國際投資者信心，有利與投資者溝通，而香港有開放而高效的企業管治制度、簡單稅制、國際級專業服務和戰略地理位置成為國際樞紐，吸引企業遷冊。

集團強調，遷冊不會改變相關資產、投資、管理或財務狀況，亦不會改變股東權益比例，在任何重大方面將不會影響營運和業務持續性，不涉及任何資產或現有股權任何變動，不會影響聯交所的上市地位。

公司將根據法例於香港設立註冊辦事處，但遷冊仍須由股東批准。