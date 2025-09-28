「農業機器人股」FJD 來港申主板上市　創始人為大疆前首席科學家

據港交所9月26日披露，FJD Inc.向港交所提交主板上市申請書，聯席保薦人為摩根士丹利、中金公司。

招股書顯示，FJD Inc.是一家全球機器人解決方案及相關賦能技術的供應商，透過為現實世界構建數字化模型，併為農業與畜牧業、建築業、物業管理業等關鍵工作流程帶來自動化轉型，從而釋放人類潛能。FJD Inc.自主研發的軟硬件集成系統將勞動力從重複性及繁瑣任務中解放出來，使其能將時間及精力投入到需要人類洞察力、判斷力及創造力的工作中。

根據披露，吳迪2017年12月創立集團，並自公司於2021年6月註冊成立起獲委任為公司董事、董事會主席及首席執行官，負責集團的業務營運、戰略及企業發展的整體管理。於創立集團前，吳迪通過於Coresonic AB.擔任系統工程副總裁，在瑞典開始職業生涯。其後，吳迪回到中國，並於2012年6月至2013年9月在展訊通信(上海)有限公司擔任系統主任。2013年10月至2016年3月，吳迪於蘇州大學任職並擔任教授。2016年6月至2019年6月，於智翔科技有限公司及其聯營公司DJI集團擔任首席科學家。

在全球農業機器人市場中，FJD Inc.已成為全球出貨量第三大的農用自動導航系統套件供應商以及第二大農用自動導航系統後裝套件供應商，2024年市場份額分別約為8.5%與16.9%。

財務方面，2022年度、2023年度、2024年度及2025年上半年，公司收入分別為5.04億元人民幣﹙下同﹚、5.30億元、5.70億元及3.58億元；同期，年/期內虧損分別為3.33億元、4.71億元、3.34億元及1.51億元。

此次融資所得款項將用於擴大產品矩陣，以發掘尚未開發的市場潛力及將持續用於提升研發能力，強化核心技術與產品組合。