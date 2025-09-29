京東工業向港交所遞表　傳計劃籌5億美元　料11月前完成IPO

京東﹙9618﹚分拆旗下工業供應鏈技術與服務提供商京東工業上市「入直路」。據港交所文件顯示，京東工業股份有限公司向港交所提交上市申請書，聯席保薦人為美銀證券、高盛、海通國際、瑞銀。



上市集資所得預計用於進一步增強工業供應鏈能力；用於跨地域的業務擴張；用於潛在戰略投資或收購；餘款用於一般公司用途及營運資金需要。

京東

截至2025年6月30日前的十二個月內，公司服務約11,100個重點企業客戶。2025 年上半年，公司的重點企業客戶包括約60%的中國《財富》500強企業及逾40%的在華全球《財富》500強企業。根據灼識諮詢的數據顯示，截至2024年12月31日，按SKU數量計，公司在中國提供最廣泛的工業品供應。截至2025年6月30日，公司已提供約8,110萬個SKU，涵蓋80個產品類別。截至2025年6月30日前的十二個月內，公司的商品供應源自於由約158,000家制造商、分銷商及代理商組成的廣泛的且覆蓋全國的工業品供應網絡。

近三年收入複合年增長率20.1%

財務方面，公司的大部分收入來自商品銷售收入，其餘收入來自提供交易平台、廣告以及技術及其他服務。公司的持續經營業務總收入由2022年的人民幣141億元增至2023年的人民幣173億元，並進一步增至2024年的人民幣204億元，複合年增長率達到20.1%。公司2022年錄得淨虧損人民幣13億元，於2023年錄得淨利潤人民幣480萬元，並於2024年錄得淨利潤人民幣7.6億元。截至2024年6月30日止六個月，公司錄得淨利潤人民幣2.9億元，及截至2025年6月30日止六個月，公司錄得淨利潤人民幣4.5億元。

《路透》引述消息報道，京東工業計劃通過香港IPO籌資5億美元，並將盡快啟動IPO，冀於10月或11月完成。