中共中央政治局開會　研究十五五規劃　決定下月舉行四中全會

據《新華社》報道，中共中央政治局9月29日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。



會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議於10月20日至23日在北京召開。

中共中央政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆四中全會審議。

會議指出，這次徵求意見充分發揚民主、集思廣益，各地區各部門各方面對建議稿給予充分肯定，認爲建議稿準確把握「十五五」時期黨和國家事業發展所處歷史方位，深入分析內地發展環境面臨的深刻複雜變化，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署，體現了以習近平同志爲核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟新篇章、奮力開創中國式現代化新局面的歷史主動，必將對黨和國家事業發展產生重大而深遠的影響。

堅持全面深化改革

會議強調，「十五五」時期經濟社會發展必須堅持黨的全面領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，把黨的領導貫穿經濟社會發展各方面全過程；堅持人民至上，尊重人民主體地位，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民；堅持高質量發展，以新發展理念引領發展，因地制宜發展新質生產力，推動經濟持續健康發展和社會全面進步；堅持全面深化改革，擴大高水平開放，持續增強發展動力和社會活力；堅持有效市場和有爲政府相結合，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用；堅持統籌發展和安全，強化底線思維，有效防範化解各類風險，以新安全格局保障新發展格局。

會議強調，堅持和加強黨的全面領導是推進中國式現代化的根本保證。必須堅持以黨的自我革命引領社會革命，持之以恒推進全面從嚴治黨，增強黨的政治領導力、思想引領力、群衆組織力、社會號召力，提高黨領導經濟社會發展能力和水平，爲推進中國式現代化凝聚磅礴力量。

會議還研究了其他事項。