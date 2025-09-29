Visa任命張文翊為集團大中華區總裁

Visa 宣布任命張文翊為 Visa 大中華區總裁。張女士將接替於今年年底退休的于雪莉。

張文翊擁有超過 30 年行業經驗，曾在亞馬遜（Amazon）、Amazon Web Services（AWS）及英特爾（Intel）擔任高層管理職務。她在加入亞馬遜之前，張文翊於英特爾任職 20 年，歷任多個領導崗位。張文翊於 2013 年加入亞馬遜，出任全球副總裁兼Kindle 中國業務總經理，並於 2016 年升任亞馬遜中國總裁，其後於 2019 至 2023 年擔任 AWS 大中華區執行董事。2024 年起，張文翊被任命為 AWS 全球市場拓展（Global Go-to-Market），負責生成式人工智慧與機器學習業務，主導多項上市策略專案，協助客戶發掘人工智慧和機器學習（AI/ML）的轉型潛力。

Visa 亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示：「張文翊女士深厚的專業知識與見解，將加速實現 Visa 的願景——成為最佳的支付與收款方式。隨著 Visa 持續在支付生態系統推動創新，我們將一如既往以最新科技與安全的解決方案推動支付行業發展。同時感激于雪莉女士過去十年的出色領導，並在今年年底前協助業務順利交接。」