滙豐香港新增興業銀行為「跨境理財通」計劃　第3家內地伙伴銀行

滙豐香港宣布，即日（29日）起新增興業銀行成為「跨境理財通」計劃下的第3家內地伙伴銀行。

該行指，興業銀行是內地系統性重要銀行，以核心一級資本或資產規模計算均在內地銀行中排名第八。這個策略性合作，將有助雙方實現資源共享和優勢互補，共同為大灣區居民提供更優質的金融服務，滿足客戶多樣化的投資需求。

隨著這項新增協議的落實，此次合作使滙豐香港與3家內地伙伴銀行為「跨境理財通」南、北向投資者提供的理財產品總數增加至超過500項，給予大灣區內的個人投資者有更多產品選擇，協助他們達到財富多元化及國際化的目標。

其中，滙豐香港透過南向通服務銷售的合資格理財產品達超過200種。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務首席客戶官許長虹表示：「『跨境理財通』自2021年推出並先後升級優化，參與的個人投資者數目和累計資金跨境匯劃均見穩定增長。隨著計劃發展漸趨成熟，投資額度、產品種類和銷售流程可望再放寬之時，我們很高興與興業銀行合作，進一步增強我們的跨境財富管理能力，以捉緊未來的機會。」

許長虹續說：「藉著這項新增協議，我們很榮幸成為香港唯一一家銀行與內地三家領先銀行合作，而參與方均會為南、北向的投資者提供服務。」

興業銀行零售金融部總經理張暢表示：「本次與滙豐的合作，是興業銀行深化跨境金融戰略、積極服務粵港澳大灣區建設的重要一步。通過強強聯合，我們不僅能為客戶提供更加多元化、便捷高效的跨境財富管理體驗，為客戶創造更多價值，也標誌著我行國際化服務能力與數位化水準的進一步提升。」