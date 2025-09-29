紫金黃金國際暗盤報捷　高招股價51%　每手賬賺3701元｜新股IPO

從紫金（2899）分拆的紫金黃金國際（2259）明日（30日）掛牌，該公司暗盤表現理想。於輝立交易場，曾高見112元，較招股定價71.59元，高出56.4%。最新報108.6元，高出51.7%，以每手100股計算，不計手續費，每手賬面賺3,701元。



在富途及耀才，紫金黃金國際暗盤最新報106元及96元，分別高出48%及34%，每手賬面賺3,441元及2,441元。

西普尼暗盤價倍升

至於同樣在明日掛牌的博泰車聯（2889）及西普尼（2583），兩者暗盤均上揚。在輝立交易場，博泰車聯暗盤最新報135.6元，較招股定價102.23元，高出32.64%，以每手20股計算，不計手續費，賬面賺667.4元。在富途及耀才，博泰車聯暗盤價分別高招股定價高25.6%及29%，每手賬面賺523.4元及595.4元。

西普尼暗盤於輝立交易場最新報61元，較招股定價29.6元高出106%，每手賬面賺3,140元。在富途及耀才西普尼暗盤分別較招股定價高出79.7%及58.1%，每手賬面賺2,360元及1,740元。