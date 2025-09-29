瑞銀將新興市場股票上調至超配　繼續樂觀看待中國股票

美聯儲在九個月後首次重啟降息週期，瑞銀經濟學家預計，10月和12月的FOMC會議上將再次降息。此外，瑞銀外匯團隊預測美元到年底將走弱，美元兌人民幣將達到7.10。在此背景下，瑞銀料利好中港股市。

中概股平均回報率15%

該行指，從歷史上看，新興市場和中國股票的回報率對美國實際收益率下降和美元貶值的敏感度（更受益）高於美國股票本身。其中，MSCI中國指數在6個月期間內平均回報率為11%，分別跑贏新興市場和全球市場7%和13%。

在主要市場指數中，離岸市場在首次降息後的 6 個月內表現領先，中概股平均回報率為 15%，而滬深 300指數在前三個週期為 2%。與此同時，H股（恒生指數和恒生國企指數）的回報率與MSCI中國指數相當，約為10%。

瑞銀指，中國股市相對估值不高。（新華社）

TMT 行業通常跑贏

從風格因數來看，大盤股和成長股跑贏小盤股和價值股，儘管跑贏幅度較小。同時，瑞銀分析了前三個週期（2007年、2019年和2024年）首次降息後的六個月表現，就行業表現而言，TMT 行業（如資料中心、互聯網和半導體）通常跑贏，而某些週期性和防禦性行業（如能源和電力公用事業）跑輸。

目前仍更青睞A股

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示：「瑞銀全球策略團隊近期將新興市場股票上調至超配，我們繼續樂觀看待中國股票，目前仍更青睞A股。」

他解釋，因為相對估值不高（相對於MSCI世界指數折價30%，與歷史平均水準相當）且外國投資者持倉較低。儘管中概股和H股歷來在降息週期中表現更好，但我們目前仍更青睞A股，因為散戶資金流入的潛在影響可能比外國機構資金流入更大。