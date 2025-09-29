恒隆盧韋柏﹕內地屬最好投資市場　關注各城市機遇　不會盲目擴張

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏接受內地傳媒訪問時指出，零售市場方面，看到今年6月起租戶的銷售額出現回升。雖然短期內銷售額波動受局部改造和消費環境影響，但隨着項目調整完成及消費回暖，預計租戶銷售表現將逐步改善。



恒隆集團及恒隆地產今年上半年總物業租賃收入均按年跌3%，其中內地辦公樓和零售市場整體收入及出租率均出現下滑。盧韋柏表示，零售市場方面，看到今年6月起租戶的銷售額出現回升。以上海恒隆廣場為例，出租率為98%，沒有滿租的原因在於公司正進行商場改造和空間優化，需要臨時關閉部分租戶。雖然短期內銷售額波動受局部改造和消費環境影響，但隨着項目調整完成及消費回暖，預計租戶銷售表現將逐步改善。線下零售自第二季度末已呈現回暖趨勢。

料完成杭州項目後資本支出大減

他說，中國依然是全球最好的投資市場之一。首先，中國政治環境穩定；其次，只要人口基數在，消費能力在，市場的基本盤就在。從長遠來看，國民收入持續增長是必然趨勢，這必將推動消費升級和租金水平的穩步提升。關於投資布局，恒隆持續關注各線城市的機會，但並不盲目擴張，拿地前一定會深入研究區域的競爭格局。

盧韋柏指出，目前相關開發商最關心的無疑是降低負債，稱香港開發商相比內地更為保守。他舉例指，去年底，恒隆通過銀團貸款拿到100多億元作為儲備資金，當時是出於對市場不確定性的防範。這筆錢至今還未動用，但持有現金讓恒隆有等待的底氣。如果沒有這筆資金，便可能被迫在市場價格不佳時出售資產，但現在可以保持耐心，暫不出手。他又提到，杭州項目完工後，恒隆大規模資本開支將大幅減少，未來可通過經營收入逐步償還債務。

陳文博指出，公司在內地專注於運營超甲級、國際水準的寫字樓，目前這類高端物業仍保持相對穩定的需求。(夏家朗攝)

另外，恒隆集團及恒隆地產董事長陳文博指出，目前內地市場確實面臨一定壓力，但近兩﹑三個月以來相關運營資料仍保持增長態勢。內地各城市的辦公樓市場存在結構性差異，上海等一線城市與部分二線城市情況不盡相同。恒隆專注於運營超甲級、國際水準的寫字樓，目前這類高端物業仍保持相對穩定的需求，入駐率處於較高水平，顯著優於市場平均值。這說明市場對高品質辦公空間仍存在需求，但在租金層面可能需進行適當調整。總體而言，恒隆希望市場已逐步觸底並有望回暖，但具體表現仍需因城判斷，不同城市之間的分化仍較為明顯。