金管局﹕港銀特定分類貸款上升受商業房地產帶動　惟風險可控

金管局指出，上半年本港零售銀行整體稅前經營溢利按年增長13.4%，盈利增長主要得益於外匯和衍生工具業務收入，以及收費和佣金收入增長，以抵銷作交易的投資收入減少。當局又指出，期內本港銀行資產回報率為1.27%，表年提高0.08個百分點。



當局又指出，期內零售銀行淨息差按年收窄4個基點至1.47厘。同時指出截至今年6月底，因銀行拆息回落，綜合利率下跌98個基點至1.26厘。

港元貸存比率降至72%

金管局亦指出，截至今年6月底，所有認可機構以所有貨幣的平均貸存比率由去年底的57%，下跌至今年6月底的54.3%，其中港元貸存比率下跌至72%，較去年底下跌5.1個百分點。

金管局又表示，在今年上半年認可機構貸款總額按年增長2.5%，是受到本地貸款及境外使用貸款分別於期內上升2.1%及3.7%帶動。

特定分類貸款比率升至1.97%

銀行資產質素方面，金管局指出特定分類貸款比率在期內有上升壓力，惟銀行業整體資產質素維持可控及銀行撥備充足。截至今年6月底，認可機構總特定分類貸款比率由去年底的1.96%，上升0.01個百分點至1.97%。認可機構的逾期及經重組貸款比率，上升0.03個百分點至1.58%。

金管局指出，近期特定分類貸款比率呈現上升壓力大致由商業房地產信貸帶動，因為商業房地產市場面對包括利率和市場供求變化在內的多種因素的壓力。然而，評估與商業房地產貸款相關的銀行信貸風險仍屬可控。