年初預測準繩！　陳茂波再用AI評本港金融市場　得出三個號碼

財政司司長陳茂波繼年初後，再用AI大模型點評香港金融市場發展，得出三個號碼：「1、2、3」。陳茂波出席香港金融服務界國慶酒會致辭先指，年初曾請AI語言大模型預測蛇年股市表現，當時AI表示「審慎看好、樂見更好、越來越好！」目前蛇年已過半，結果顯示AI的預測相當準繩。

陳茂波續表示，第一個號碼「1」是指「一枝獨秀」，今年港股升逾30%，其中科指更上升了超過40%，生物科技指數上升了超過1倍。今年首8個月，港股日均成交額約2,500億元，IPO集資超過1,500億元。港股市場至今總市值突破48萬億元，表現出色，歸納原因是中國科技企業在AI、生物醫藥的創新，以及國際投資者資產多元配置需求，帶動香港股市明顯跑贏其他市場。

第二個號碼「2」是指「二元驅動」。他表示，港股自去年9月以來的升勢，是由內地南向資金及國際資金共同推動，而不少新股的基石投資者來自歐美、中東、東南亞等多個地區，反映國際資金在不同層面積極參與本港市場。市場國際化取得突破，中亞企業首次在港交所和當地交易所同步上市、中亞發展銀行首次在港發行點心債，以及來自中東地區的上市申請，實現「零的突破」。

第三個號碼是「3」意指「三市齊旺」。除了股市表現強勁，債市及資產管理業同樣蓬勃。人民幣點心債、綠色債券發行額創新高，以綠債為例，今年上半年香港的發行額預計超過340億美元，按年升15%。

立法會金融服務界議員李惟宏。﹙黃文琪攝﹚

李惟宏冀放寬GEM轉板市值門檻等

另外，立法會金融服務界議員李惟宏表示，現時不少市場改革，有助吸引企業上市，但大多是大型新股，保薦人、包銷商等中介機構較受惠。但對於中小企業，不少改道至海外上市，期望港府能有針對扶持中小企發展的政策及措施，並改善GEM板，放寬轉板市值門檻等。