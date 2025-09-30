「杭州六小龍」強腦科技落戶數碼港　孫東︰推進新型工業化進程

中國內地「杭州六小龍」之一的獨角獸科企強腦科技落戶數碼港，將建立亞太研發基地與國際商貿中心，並為香港提供新科技義肢服務。強腦科技創立於2015年，是首間入選哈佛大學創新實驗室（Harvard Innovation Lab）的内地團隊，亦是內地首間非入侵式腦機接口技術的獨角獸企業，成功研製全球首款量產直覺控制智能仿生手。

孫東︰加速本地創科生態圈的壯大

創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示，行政長官在今年年初率團考察杭州期間，親身感受當地創科生態的蓬勃活力，特別是像創新企業強腦科技如何以科技改善民生及推動產業升級。這些成功經驗啟發我們必須以更積極主動、靈活創新的策略，提供應用場景，引入高潛力企業來港發展。自2023年起，政府已經成功扶植近500家具潛力或引領性的創科企業來港發展、落戶或擴展在港業務。「這些企業的進駐不僅為香港帶來資金、技術和人才，更加速本地創科生態圈的壯大，推進新型工業化進程。強腦科技選擇在港設立亞太研發基地，既是對香港創科環境投下的信心一票，更印證了香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色，能夠助力內地企業拓展國際市場，實現『走出去』的戰略目標。」

創新科技及工業局局長孫東教授。﹙資料圖片﹚

韓璧丞︰港擁有優越的區位優勢

數碼港主席陳細明，數碼港歡迎強腦科技作為首間「杭州六小龍」企業落戶園區，亦是首批入駐數碼港第五期的企業之一，結合其在腦機交互和具身智能等尖端科技，與數碼港在人工智能、數據科學、網絡安全等領域蓬勃發展的生態圈，融通「政產學研投」的多元協作，以及對接本地、海内外市場及資本的龐大網絡。

他又稱，雙方將攜手推動實踐更多具影響力的科研突破，加快科研成果轉化應用，在康復、健康、運動等方面惠及市民大眾，實現「科技為民所用」理念，並引領本港人工智能科研邁向新台階。未來，數碼港將與強腦科技以及創新社群，聯動各界促進跨領域協作，加速發展健康科技、樂齡科技，以至更廣泛的智慧生活科技領域，讓社會大眾共享科研裨益。

強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞指，香港作為全球最具活力的國際科創中心之一，擁有優越的區位優勢、開放的創新環境與高度國際化的人才資源。強腦科技希望藉助數碼港的創新平台，加速科研成果的落地轉化，並攜手本地及國際合作夥伴，共同開拓腦機接口在康復、具身智能等領域的應用邊界。