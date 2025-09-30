研究︰上半年全球股息達1.14萬億美元破頂！　港股升幅略低平均值

資本集團發布《資本集團全球股票研究》，在《股息觀察》環節指出，有見股息流作為衡量公司財務健康及穩健度的重要指標，此份報告指出2025年上半年全球股息強勁攀升至創紀錄的1.14萬億美元，同比增長7.7%，幾乎追平2017年全年股息總額。

美國派息總額龐大

受惠於美元疲軟，2025年有望成為另一全球股息豐收年。在上半年，美國、加拿大、日本、歐洲大多數地區及部分新興及太平洋市場的總股息額均創下紀錄，惟澳洲、巴西、意大利、中國及英國的表現明顯疲弱。

其中，美國派息總額龐大，成為全球上半年股息總額按年增長713億美元的最大貢獻者。其核心股息增長率6.1%與全球平均水平一致，儘管較低的一次性股息拉低了整體股息增幅。

另一邊廂，香港及中國的股息均落後全球平均水平， 香港核心股息增長率為2.0%，反映香港股息上升5.4%（略低於全球平均水平），而中國派息率僅微幅增長1.4%。 在上半年，中國及香港企業的派息總額達799億美元，反映股息總額增長10.9%。另外，報告指全球86%的企業於上半年提高或維持股息，金融業更是在上半年貢獻了全球股息增長的五分之二。

圖為2011年1月24日，鏡頭下位於西班牙馬德里的一間新的中國工商銀行分行，有印在玻璃窗上的標誌。 (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

金融業成主要推動力

從行業格局審視，金融業憑藉其龐大規模和有利的經濟環境，在上半年貢獻了全球股息增長的五分之二。該行業的核心股息派付按年增長9.2%，達到了創紀錄的2,990億美元。銀行業佔金融業整體股息增長近一半，其中對上半年股息增長貢獻最大的前13間銀行來自不同的市場，反映全球銀行業普遍表現強勁。

其他呈現股息強勁增長的行業包括運輸（特別是航運及機場）、機械（尤其是航天及國防），以及軟件。

全球86%的企業於上半年提高或維持股息，在公司層面，核心股息增長中位數為按年增長6.1%。

資本集團亞洲股票投資總監Andy Budden表示，派息公司一直以來為亞洲投資者提供緩衝市場動盪的避風港。由於派息公司致力於即使在經濟下行時仍能提供收益，故對尋求韌性和可靠性的客戶來說，實是極具吸引力的投資錨點。